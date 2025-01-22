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Суд приговорил двух аферистов за схему с воровством у пьяных москвичей

Перебравшим с алкоголем предлагали подвезти их до дома. Как только человек засыпал, услуга «трезвый водитель» заканчивалась потерей денег со всех счетов и кредитами.
Ирина Егорова 2025-01-22 14:29:13
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда» © Видео: Прокуратура Москвы

Двоих мужчин, Ниджата Рзаева и Батыра Батырова, осудили на 14,5 года и 12 лет за преступную схему - они искали на улицах Москвы пьяных граждан и предлагали довезти их до дома, а по пути обворовывали, сообщает прокуратура Москвы. Дождавшись, когда пассажиры уснут в дороге, «таксисты» не только крали деньги и украшения, но и делали переводы с мобильных банков потерпевших, оформляли на них кредиты и пр. 

Одной пассажирке предложили выпить жидкость, после которой она потеряла сознание - сообщники похитили у нее телефон и часы. Расчет злоумышленников был на то, что пассажиры не вспомнят, где именно потеряли имущество.

Всего удалось доказать 15 эпизодов хищений, общий ущерб от которых составил около 15 миллионов рублей. 

#суд #Прокуратура #москвичи #хищение #воровство
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