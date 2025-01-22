Суд приговорил двух аферистов за схему с воровством у пьяных москвичей

Двоих мужчин, Ниджата Рзаева и Батыра Батырова, осудили на 14,5 года и 12 лет за преступную схему - они искали на улицах Москвы пьяных граждан и предлагали довезти их до дома, а по пути обворовывали, сообщает прокуратура Москвы. Дождавшись, когда пассажиры уснут в дороге, «таксисты» не только крали деньги и украшения, но и делали переводы с мобильных банков потерпевших, оформляли на них кредиты и пр.

Одной пассажирке предложили выпить жидкость, после которой она потеряла сознание - сообщники похитили у нее телефон и часы. Расчет злоумышленников был на то, что пассажиры не вспомнят, где именно потеряли имущество.

Всего удалось доказать 15 эпизодов хищений, общий ущерб от которых составил около 15 миллионов рублей.