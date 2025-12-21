Посол РФ: Австрия пообещала выдавать россиянам визы сроком до года

Австрия продолжит выдавать россиянам многократные шенгенские визы при соблюдении определенных условий. Об этом рассказал в интервью РИА Новости недавно вступивший в должность посла России в Вене Андрей Грозов.

По его словам, Австрия готова пойти навстречу гражданам РФ, если у них уже есть действующая годовая виза, или они трижды оформляли разовый шенген в течение последних двух лет.

«Будет ли это соблюдаться на практике, посмотрим», - заключил Грозов.

Напомним, 8 ноября ЕС ввел запрет для россиян на получение многократных шенгенских виз. При этом в Европе отметили, что данное решение не распространяется на тех, кто уже успел оформить мультивизу до его принятия, однако каждая страна все равно имеет право отказать заявителю.

В Госдуме тогда не увидели причин отвечать Европе на принятые меры. По мнению председателя Комитета Госдумы РФ по туризму Сангаджи Тарбаев, которое он озвучил в беседе со «Звездой», Европа вредит лишь сама себе, снижая турпоток из России.