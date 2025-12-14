Умерла первая переводчица «Хоббита» Наталия Рахманова

Филолог и переводчица Наталия Рахманова ушла из жизни в возрасте 95 лет. Об этом сообщил ее сын Алексей Гордин в соцсетях.

«Сегодня ночью умерла мама - Наталия Леонидовна Рахманова. Напишу здесь, когда станет известно о прощании», - говорится в сообщении Гордина в Facebook*.

Рахманова стала автором первого советского перевода повести Джона Толкина «Хоббит, или Туда и обратно». Известно, что она избегала излишней адаптации, стремясь максимально сохранить стиль оригинала.

Напомним, Наталия Рахманова родилась 24 ноября 1930 года в Ленинграде. После окончания английского отделения филологического факультета ЛГУ стала заниматься переводами иностранной литературы. Ее дебютом стал рассказ Клиффорда Саймака «Однажды на Меркурии», опубликованный в 1957-м. Однако известность ей принес перевод «Хоббита».

Рахманова перевела с английского на русский язык немало произведений известных британских и американских писателей, среди которых - Джон Голсуорси, Джером К. Джером, Агата Кристи, Бернард Шоу, Герберт Уэллс, Редьярд Киплинг, Вальтер Скотт, Фрэнсис Скотт Фицджеральд, Уильям Фолкнер, Гилберт Кит Честертон и другие.

