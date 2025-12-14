МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Умерла первая переводчица «Хоббита» Наталия Рахманова

Рахманова перевела с английского на русский язык немало произведений британских и американских писателей.
Виктория Бокий 21-12-2025 23:48
© Фото: szfan.ru

Филолог и переводчица Наталия Рахманова ушла из жизни в возрасте 95 лет. Об этом сообщил ее сын Алексей Гордин в соцсетях.

«Сегодня ночью умерла мама - Наталия Леонидовна Рахманова. Напишу здесь, когда станет известно о прощании», - говорится в сообщении Гордина в Facebook*.

Рахманова стала автором первого советского перевода повести Джона Толкина «Хоббит, или Туда и обратно». Известно, что она избегала излишней адаптации, стремясь максимально сохранить стиль оригинала.

Напомним, Наталия Рахманова родилась 24 ноября 1930 года в Ленинграде. После окончания английского отделения филологического факультета ЛГУ стала заниматься переводами иностранной литературы. Ее дебютом стал рассказ Клиффорда Саймака «Однажды на Меркурии», опубликованный в 1957-м. Однако известность ей принес перевод «Хоббита».

Рахманова перевела с английского на русский язык немало произведений известных британских и американских писателей, среди которых - Джон Голсуорси, Джером К. Джером, Агата Кристи, Бернард Шоу, Герберт Уэллс, Редьярд Киплинг, Вальтер Скотт, Фрэнсис Скотт Фицджеральд, Уильям Фолкнер, Гилберт Кит Честертон и другие.

* Деятельность компании Meta Platforms Inc. по реализации социальной сети Facebook признана экстремистской и запрещена на территории Российской Федерации.

#в стране и мире #литература #перевод #филолог #переводчица #наталия рахманова
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Газотурбинные двигатели. Наземные. Часть 1
2
ФСВТС России
3
Морская пехота. 320 лет во славу России
4
Станкостроение. Часть 4
5
Ка-32
6
25. Рособоронэкспорт. Все только начинается!
7
Микротехнологии для большого флота
8
Стальной рембат 20-ой армии
9
Гражданское судостроение
10
Зеленодольский судостроительный
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 