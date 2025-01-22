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Мишустин и Фрадков обсудили участие ПСБ в крупнейших проектах страны

Важным направлением работы банка является развитие сферы туризма. Мишустин отметил, что эти проекты оказывают мультипликативный эффект на развитие смежных отраслей.
Ирина Егорова 2025-01-22 11:49:07
© Фото: Правительство РФ

Премьер-министр России Михаил Мишустин встретился с главой ПСБ Петром Фрадковым и обсудил участие банка в крупнейших проектах страны, которые связаны с поддержкой предприятий ОПК, кредитованием и спецпрограммами.

«Конечно, оборонка - это востребованный сегмент. С точки зрения сопровождения гособоронзаказа - очень важная сейчас тема - работаем ритмично, сбоев не допускаем», - заявил Фрадков.

Фрадков отметил, что ПСБ обеспечивает поддержку разных отраслей бизнеса, при этом занимает пятое место на рынке - его прибыль на конец 2024 года составляет свыше 100 млрд рублей. По его словам, банк обслуживает более 4,5 млн ипотечных кредитов, потребительские кредиты на сумму свыше 1,5 трлн рублей, а также более 300 тысяч компаний малого и среднего бизнеса.

Также ПСБ занимается сопровождением гособоронзаказов, поддерживает малый и средний бизнес программами зонтичных гарантий и льготным финансированием. Доступно онлайн-кредитование для предпринимателей.

Фрадков добавил, что важным направлением работы ПСБ является развитие туризма. Работа ведется как в сфере кредитования, так и в сфере инвестиций. Глава кабмина подчеркнул, что проекты в туристической сфере оказывают мультипликативный эффект на развитие смежных отраслей, практически в пять раз увеличивая объем вложений в них.

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