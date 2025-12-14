МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Умер ветеран Великой Отечественной Николай Шишкин в возрасте 104 лет

Ветеран 14 декабря отметил день рождения, ему исполнилось 104 года.
Игнат Далакян 21-12-2025 14:38
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Умер ветеран Великой Отечественной войны Николай Шишкин. Об этом сообщила «Звезде» его дочь.

Николай Федорович 14 декабря отметил день рождения, ему исполнилось 104 года.

Во время войны Шишкин работал авиамехаником, обслуживал бомбардировщики и был бортстрелком на Пе-2. В 2023 году ветерану открыли мурал в Нижнем Новгороде - прямо возле дома Николая Федоровича. В 2024 ему удалось побывать на Параде Победы в Москве.

За мужество и заслуги перед Отечеством ветеран награжден орденом Отечественной войны II степени и многими медалями.

#Ветеран #авиамеханик #Николай Шишкин
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Газотурбинные двигатели. Наземные. Часть 1
2
ФСВТС России
3
Морская пехота. 320 лет во славу России
4
Станкостроение. Часть 4
5
Ка-32
6
25. Рособоронэкспорт. Все только начинается!
7
Микротехнологии для большого флота
8
Стальной рембат 20-ой армии
9
Гражданское судостроение
10
Зеленодольский судостроительный
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 