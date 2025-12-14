Умер ветеран Великой Отечественной Николай Шишкин в возрасте 104 лет

Умер ветеран Великой Отечественной войны Николай Шишкин. Об этом сообщила «Звезде» его дочь.

Николай Федорович 14 декабря отметил день рождения, ему исполнилось 104 года.

Во время войны Шишкин работал авиамехаником, обслуживал бомбардировщики и был бортстрелком на Пе-2. В 2023 году ветерану открыли мурал в Нижнем Новгороде - прямо возле дома Николая Федоровича. В 2024 ему удалось побывать на Параде Победы в Москве.

За мужество и заслуги перед Отечеством ветеран награжден орденом Отечественной войны II степени и многими медалями.