МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Песков ответил, будут ли разделять прямую линию и пресс-конференцию

Разделение прямой линии и большой пресс-конференции будет зависеть от графика российского президента.
Марина Крижановская 21-12-2025 12:36
© Фото: ТРК «Звезда»

Деловой график российского лидера Владимира Путина позволит решить, потребуется ли в дальнейшем раздельное проведение прямой линии и большой пресс-конференции. Так ответил на вопрос журналистов пресс-секретарь Дмитрий Песков.

«Это будет зависеть все от графика, от обстоятельств», - ответил представитель Кремля.

Ежегодное мероприятие прямая линия проводится на протяжении практически 24 лет. Во время нее глава государства отвечает на самые важные вопросы населения и мирового сообщества. Первый такой эфир состоялся 24 декабря 2001 года.

Прямая линия не проводилась в 2004, 2012 и 2022 годах. Владимир Путин провел 18 таких мероприятий в качестве президента России и четыре - в качестве председателя правительства РФ. В этом году президент отвечал на вопросы 19 декабря, это заняло почти 4,5 часа.

#в стране и мире #прямая линия #Владимир Путин #Дмитрий Песков #большая пресс-конференция #Итоги года с Владимиром Путиным
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Газотурбинные двигатели. Наземные. Часть 1
2
ФСВТС России
3
Морская пехота. 320 лет во славу России
4
Станкостроение. Часть 4
5
Ка-32
6
25. Рособоронэкспорт. Все только начинается!
7
Микротехнологии для большого флота
8
Стальной рембат 20-ой армии
9
Гражданское судостроение
10
Зеленодольский судостроительный
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 