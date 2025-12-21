Песков ответил, будут ли разделять прямую линию и пресс-конференцию

Деловой график российского лидера Владимира Путина позволит решить, потребуется ли в дальнейшем раздельное проведение прямой линии и большой пресс-конференции. Так ответил на вопрос журналистов пресс-секретарь Дмитрий Песков.

«Это будет зависеть все от графика, от обстоятельств», - ответил представитель Кремля.

Ежегодное мероприятие прямая линия проводится на протяжении практически 24 лет. Во время нее глава государства отвечает на самые важные вопросы населения и мирового сообщества. Первый такой эфир состоялся 24 декабря 2001 года.

Прямая линия не проводилась в 2004, 2012 и 2022 годах. Владимир Путин провел 18 таких мероприятий в качестве президента России и четыре - в качестве председателя правительства РФ. В этом году президент отвечал на вопросы 19 декабря, это заняло почти 4,5 часа.