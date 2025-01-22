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Трамп потребовал публичных извинений от Епископальной церкви

Известная своей левой позицией священнослужительница призвала Трампа к милосердию в адрес тех, кто напуган его вступлением в должность - представителей ЛГБТ* и нелегалов.
Ирина Егорова 2025-01-22 11:12:11
© Фото: HOCH ZWEI, Global Look Press

После слов священнослужительницы, которая в ходе церковной службы в Вашингтоне призвала уважать мигрантов и сексуальные меньшинства, президент США Дональд Трамп потребовал от нее и Епископальной церкви публичных извинений. Американский лидер назвал ее «радикально левой и его оголтелой ненавистницей».

«Она втянула свою церковь в мир политики очень неблагородным способом... Она не упомянула об огромном количестве нелегальных мигрантов, которые приехали в нашу страну и убивали людей... Она и ее церковь должны принести извинения перед обществом!» - написал Трамп.

Известная своей левой позицией священнослужительница призвала Трампа, который присутствовал на ее службе в соборе в Вашингтоне, к милосердию в адрес тех, кто напуган его вступлением в должность - представителей ЛГБТ* и нелегалов.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что ей жалко людей на Западе, которые «не имеют твердой почвы под ногами в виде семей, системы образования или воспитания и потерялись в аду ценностных нарративов США», поддавшись чудовищной пропаганде, передает радио Sputnik.

Так она прокомментировала информацию о подписании президентом США Дональдом Трампом указа, признающего только мужской и женский пол и критикующего гендерную идеологию, позволяющую человеку менять пол по своему желанию.

В ходе инаугурационной речи Трамп пообещал «вернуть миллионы иностранных преступников туда, откуда они прибыли» в рамках своей кампании по борьбе с нелегальной миграцией. Более того он пригрозил подтянуть войска на границу с Мексикой. Также он заявил о признании существования только мужского и женского пола.

* Движение ЛГБТ запрещено в РФ и признано экстремистским

#сша #Трамп #мигранты #сексуальные меньшинства #извинения #священнослужитель
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