В Красноармейске действовали диверсанты ВСУ в форме российских войск

При освобождении города российским бойцам противостояли элитные части, засветившиеся, помимо прочего, и в курской авантюре.
Игорь Лапик 02-12-2025 10:16
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

В Красноармейске украинские боевики выгнали из домов мирных жителей и засели в подвалах. ВСУ активно использовали диверсантов, которые переодевались в российскую форму.

Общая численность солдат противника, оборонявших Красноармейск, достигала 50 тысяч человек. Российским бойцам противостояли элитные части, засветившиеся в том числе и в курской авантюре. Штурмовики ВС РФ заходили в город под прикрытием тумана и зачищали здание за зданием.

«Когда группа собралась большая, то накат был хороший, чтобы враг не успел ничего сделать. Так вот и потихоньку отбивали все», - рассказал «Звезде» военнослужащий группировки войск «Центр» Владислав Ивекеев.

Окопаться в полях и замаскировать опорные пункты противник не успел. Танки, дроны и авиация открыли российским солдатам дорогу к городской черте.

Постепенно Покровская дуга превратилась в Покровский мешок - котел, откуда боевикам ВСУ было уже не выбраться. Украинское командование много раз пыталось деблокировать окруженных «побратимов», фактически посылая все новые группы на убой.

Ранее Министерство обороны России показало кадры из освобожденного Красноармейска. Российские военные развернули российский флаг в центре города. Усилия группировки «Центр», которая взяла город под контроль, высоко оценил Верховный главнокомандующий ВС РФ Владимир Путин.

Материал подготовили Игнат Далакян и Николай Баранов.

#ВС РФ #освобождение #ВСУ #Диверсанты #наш эксклюзив #красноармейск
