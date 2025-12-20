Трамп предупредил о новом шатдауне в США в январе

Президент США Дональд Трамп заявил, что страна может вновь столкнуться с приостановкой работы федерального правительства в конце января из-за позиции демократов по здравоохранению.

«Проблема в том, что демократы остановят правительство, потому что они в долгу перед страховыми компаниями», - сказал Трамп, выступая на митинге перед своими сторонниками в Северной Каролине.

По его словам, очередной шатдаун может случиться 30 января.

Трамп считает, что демократы могут использовать истечение срока действия налоговых кредитов по программе Obamacare и дедлайн по финансированию правительства, чтобы добиться уступок от республиканцев.

Программа Obamacare предусматривает налоговые кредиты на страховые премии, посредством которых федеральное правительство США частично субсидирует стоимость частного медицинского страхования для некоторых лиц и семей с низким и средним уровнем дохода. Срок ее действия заканчивается 31 декабря 2025 года. Демократы хотят продлить действие программы, республиканцы выступают против.

Ранее в 2025 году США уже пережили самый длительный в истории шатдаун, длившийся 43 дня и завершившийся в ноябре принятием временного бюджета до конца января.