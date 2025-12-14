МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Грузовик без тормозов оставил без тепла более семи тысяч жителей Находки

Местная прокуратура контролирует аварийно-восстановительные работы, а вопрос перерасчета платы за коммунальную услугу и взыскание ущерба с виновника ДТП.
Дарина Криц 20-12-2025 07:12
© Фото: nhkadm, Telegram © Видео: prosecutor_pk, Telegram

В Приморском крае произошло массовое отключение теплоснабжения, которое коснулось семи тысяч жителей Находки. Как сообщила местная прокуратура, к аварии на магистральной теплотрассе привело дорожно-транспортное происшествие.

Ночью 20 декабря около улицы Спортивная грузовик врезался в теплотрассу. В Сети распространились сообщения, что у перевозившего металлолом грузовика на спуске отказали тормоза.

Из-за ДТП пришлось отключить от тепла более 50 жилых домов и социальных учреждений, чтобы провести восстановительные работы.

«На данный момент работа котельной приостановлена. Она снабжает теплом более 50 многоквартирных домов и ряд социальных объектов. В общей сложности отключение затронет более семи тысяч горожан на улицах Спортивная, Пирогова, Бокситогорская и на Приморском бульваре», - говорится в сообщении пресс-службы администрации Находки.

На место ЧП выехал прокурор города Сергей Обухов. В связи с произошедшей аварией глава Находки Тимур Магинский провел экстренное заседание комиссии по ЧС. В южной части города ввели локальный режим чрезвычайной ситуации. Возобновление подачи тепла может занять до двух суток, отметил Магинский.

#в стране и мире #Приморский край #авария #ДТП #ЧС #находка #Остаться без тепла
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Газотурбинные двигатели. Наземные. Часть 1
2
ФСВТС России
3
Морская пехота. 320 лет во славу России
4
Станкостроение. Часть 4
5
Ка-32
6
25. Рособоронэкспорт. Все только начинается!
7
Микротехнологии для большого флота
8
Стальной рембат 20-ой армии
9
Гражданское судостроение
10
Зеленодольский судостроительный
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 