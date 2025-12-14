Грузовик без тормозов оставил без тепла более семи тысяч жителей Находки

В Приморском крае произошло массовое отключение теплоснабжения, которое коснулось семи тысяч жителей Находки. Как сообщила местная прокуратура, к аварии на магистральной теплотрассе привело дорожно-транспортное происшествие.

Ночью 20 декабря около улицы Спортивная грузовик врезался в теплотрассу. В Сети распространились сообщения, что у перевозившего металлолом грузовика на спуске отказали тормоза.

Из-за ДТП пришлось отключить от тепла более 50 жилых домов и социальных учреждений, чтобы провести восстановительные работы.

«На данный момент работа котельной приостановлена. Она снабжает теплом более 50 многоквартирных домов и ряд социальных объектов. В общей сложности отключение затронет более семи тысяч горожан на улицах Спортивная, Пирогова, Бокситогорская и на Приморском бульваре», - говорится в сообщении пресс-службы администрации Находки.

На место ЧП выехал прокурор города Сергей Обухов. В связи с произошедшей аварией глава Находки Тимур Магинский провел экстренное заседание комиссии по ЧС. В южной части города ввели локальный режим чрезвычайной ситуации. Возобновление подачи тепла может занять до двух суток, отметил Магинский.