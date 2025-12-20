Врач рассказал о неочевидной угрозе переноса ОРВИ «на ногах»

Перенесенная «на ногах» простуда может крайне негативно сказаться на здоровье как самого больного, так и окружающих его людей. Об этом в беседе с изданием aif.ru рассказал главный внештатный специалист Минздрава России по инфекционным болезням Владимир Чуланов.

Как объяснил специалист, даже если вы чувствуете, что симптомы болезни проявляются не в полную силу, оптимальным решением будет остаться дома и соблюдать постельный режим. Помимо того, что в случае, если вы решите выйти в подобном состоянии на работу, ваше выздоровление продлится дольше, чем могло бы, ваше присутствие в общественных местах может сильно навредить другим людям.

Согласно статистике, один человек с ОРВИ в среднем заражает до 22 окружающих - особенно опасны первые два-три дня болезни. Для защиты посторонних людей в таких ситуациях необходимо использовать медицинские маски, которые рекомендуется менять каждые несколько часов. Контактирующим же с больным следует на время, пока тот не поправится, постараться свести личное общение к минимуму, а также регулярно проветривать помещения, мыть руки и использовать антисептики.

Помимо прочего, при заболевании ОРВИ стоит учитывать риски, которые вы усиливаете, отказываясь от постельного режима. Даже самая малая физическая активность, такая как ходьба, отнимает у организма силы, необходимые для борьбы с недугом, из-за чего болезнь продлевается на два-пять дней. Она также повышает вероятность развития осложнений дыхательной, сердечно-сосудистой и нервной систем, сильно увеличивает износ органов, а также вызывает обострение уже имеющихся хронических заболеваний.