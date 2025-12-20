Самый короткий день в России продлится 18 минут

В России самый короткий день в году 21 декабря будет в Мурманской области. В населенном пункте Полярные Зори он продлится всего 18 минут. Это сообщил Сергей Язев, научный сотрудник Института солнечно-земной физики СО РАН, профессор Иркутского государственного университета (ИГУ).

В то же время самым продолжительным день зимнего солнцестояния будет на Кавказе. В Дагестане, городе Дербент она составит 9 часов 7 минут, уточнил Язев в комментарии ТАСС.

«Световой день в Полярных Зорях 21 декабря будет самым коротким в России. Его продолжительность составит 18 минут. Наибольшая продолжительность дня во время зимнего солнцестояния будет в самом южном городе России - дагестанском Дербенте», - уточнил Язев.

В эти сутки, продолжил профессор, в Северном полушарии, на широте Северного полярного круга, над горизонтом в течение нескольких минут можно будет увидеть лишь часть Солнца. Но если там имеются природные неровности в виде гор и холмов, то увидеть Солнце не получится совсем.

В российской столице ночь будет продолжаться 17 часов. С 22 декабря светлая часть суток начнет постепенно увеличиваться.