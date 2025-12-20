Шести легендарным музыкантам вручат особую премию «Грэмми»

Шести легендарным музыкантам ХХ века вручат особую премию «Грэмми» за достижения всей жизни. Об этом сообщили организаторы церемонии.

Такой чести будут удостоены Карлос Сантана, Чака Хан, Шер, Фела Кути, Пол Саймон и Уитни Хьюстон. Все они радуют слушателей уже около полувека или более 50 лет.

«Карлос Сантана, Чака Хан, Шер, Фела Кути, Пол Саймон и Уитни Хьюстон удостоены премии Академии звукозаписи за достижения всей жизни», - говорится в сообщении.

Награда будет вручена лауреатам 31 января 2026 года, накануне традиционной ежегодной церемонии.

Отметим, что Шер является единственной в мире исполнительницей, чьи композиции на протяжении 60 лет занимали верхние строчки мировых хит-парадов. Уитни Хьюстон до сих пор принадлежит рекорд по количеству проданных пластинок - 220 млн экземпляров.

Фела Кути скончался в 1997 году. Хьюстон умерла в 2012-м.