МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

При столкновении поездов в Нью-Джерси пострадали 17 человек

Специальные службы расследуют причины столкновения пассажирских составов в Соединенных Штатах.
Дарина Криц 20-12-2025 12:17
© Фото: DataIsKnowldge, Х

В американском штате Нью-Джерси столкнулись два пассажирских поезда, из-за чего сошли с рельсов вагоны и пострадали 17 человек. Инцидент произошел на линии Монтклэр - Бунтон в 18.47 по времени Монтклэра, административно-территориальной единицы в штате Нью-Джерси.

О происшествии пишет газета The New York Times (NYT) со ссылкой на перевозчика NJ Transit. Представитель компании Джон Шартье уточнил, что пассажиры получили травмы, не представляющие угрозы для жизни.

«Столкновение поездов, которое привело к незначительному сходу с рельсов, произошло в 18.47 19 декабря в Монтклэре, штат Нью-Джерси», - говорится в материале СМИ.

Очевидцы сообщили, что слышали шум, когда случилось столкновение, а на месте ЧП были «хаос и сумасшествие», люди не могли выйти на улицу. Причину крушения удалось установить не сразу. Для расследования Национальный совет по безопасности на транспорте (NTSB) направил специальную группу.

#в стране и мире #сша #ЧП #нью-джерси #столкновение поездов
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Газотурбинные двигатели. Наземные. Часть 1
2
ФСВТС России
3
Морская пехота. 320 лет во славу России
4
Станкостроение. Часть 4
5
Ка-32
6
25. Рособоронэкспорт. Все только начинается!
7
Микротехнологии для большого флота
8
Стальной рембат 20-ой армии
9
Гражданское судостроение
10
Зеленодольский судостроительный
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 