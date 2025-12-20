При столкновении поездов в Нью-Джерси пострадали 17 человек

В американском штате Нью-Джерси столкнулись два пассажирских поезда, из-за чего сошли с рельсов вагоны и пострадали 17 человек. Инцидент произошел на линии Монтклэр - Бунтон в 18.47 по времени Монтклэра, административно-территориальной единицы в штате Нью-Джерси.

О происшествии пишет газета The New York Times (NYT) со ссылкой на перевозчика NJ Transit. Представитель компании Джон Шартье уточнил, что пассажиры получили травмы, не представляющие угрозы для жизни.

«Столкновение поездов, которое привело к незначительному сходу с рельсов, произошло в 18.47 19 декабря в Монтклэре, штат Нью-Джерси», - говорится в материале СМИ.

Очевидцы сообщили, что слышали шум, когда случилось столкновение, а на месте ЧП были «хаос и сумасшествие», люди не могли выйти на улицу. Причину крушения удалось установить не сразу. Для расследования Национальный совет по безопасности на транспорте (NTSB) направил специальную группу.