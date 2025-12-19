Песков: Путин встретит Новый год с родными и близкими

Президент России Владимир Путин будет встречать Новый год в кругу семьи, сказал ТАСС Дмитрий Песков.

«Сам Новый год - с родными и близкими», - сказал пресс-секретарь Кремля, отвечая на вопрос о планах главы государства на Новый год.

Владимир Путин традиционно встречает Новый год дома в одной из резиденций с близкими - скромно, без публичных вечеринок, следует из ответов Пескова за прошлые годы. Глава государства в 2023 году рассказывал, что может выпить бокал шампанского в кругу семьи и поговорить на бытовые темы.

Новогоднее обращение президента к народу записывается заранее у стен Кремля, исключая 2022 год - тогда Путин поздравил россиян из штаба Южного военного округа в Ростове-на-Дону в окружении военнослужащих.