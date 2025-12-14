МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
МГПУ упразднит не связанные с педагогической специализацией факультеты

Обучающиеся, которые захотят перевестись, получат гарантии от ВУЗа и города.
Тимур Юсупов 19-12-2025 03:54
© Фото: Пелагия Тихонова, РИА Новости

Московский городской педагогический университет (МГПУ) в новом учебном году прекратит набирать абитуриентов по направлениям, не связанным с основной специализацией ВУЗа. Об этом пишет издание RT.

По имеющейся информации, упразднить планируется факультеты, не получившие должного развития. В их число вошли: актерское мастерство, дизайн, декоративно-прикладное искусство и народные промыслы, юриспруденция, муниципальное управление, социология и физическая культура.

Несмотря на большое, на первый взгляд, количество закрытых направлений, доля учащихся, которых затронут эти изменения, не превышает 9% от общего числа студентов. При этом, ВУЗ обеспечит им гарантии при переводе в другие учебные заведения, включая групповые переводы, сохранение образовательных программ, прежних условий и стоимости обучения. В случае, если стоимость обучения в вузе-партнере будет выше, чем в МГПУ, студенты получат денежную компенсацию из бюджета Москвы.

