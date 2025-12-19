МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
США планируют развернуть ядерный реактор на Луне к 2030 году

Соответствующий указ подписал глава Белого дома Дональд Трамп.
Константин Денисов 19-12-2025 03:12
© Фото: Silas Stein, dpa, Globallookpress

США планируют развернуть на Луне ядерный реактор на Луне к 2030 году. Об этом говорится в указе главы Белого дома Дональда Трампа «Об обеспечении американского превосходства в космосе».

В документа сказано, что, помимо Луны, реакторы также планируется также разместить и на орбите Земли. Американские астронавты должны высадиться на Луну в 2028 году, а спустя два года уже установить форпосты.

По задумке американских властей, Луна должна стать транзитным пунктом для полета на Марс. также Штаты планируют развивать лунную экономику.

Наконец, Вашингтон хочет обнаружить и уничтожить всевозможные космические угрозы, среди которых упомянуто и размещение в космосе ядерного оружия.

Ранее Герой России, летчик-космонавт Федор Юрчихин в беседе со «Звездой» назвал нереальными планы NASA построить деревню на Луне.

