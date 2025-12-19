Посольство РФ: в Болгарии арестовали двоих россиян по запросу США

Двоих россиян арестовали в Болгарии по запросу США. Об этом сообщило посольство РФ в Софии.

«Российские граждане были арестованы в софийском аэропорту по запросу США», - говорится в сообщении.

В диппредставительстве добавили, что в отношении одного из арестованных - Олега Ольшанского уже принято решение об экстрадиции в США. Что касается второго - Сергея Ивина, то его судьба только будет решаться на предстоящем заседании.

В посольстве также отметили, что имеют контакт с самими арестованными и их адвокатами. В чем обвиняют граждан РФ, пока неизвестно.

В сентябре 2025 года в Болгарии был арестован россиянин Игорь Гречушкин. Его обвинили в причастности к взрыву в порту Бейрута в 2020 году.