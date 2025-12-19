МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Семья бойцов СВО воссоединилась на вручении премии губернатора Подмосковья

Жительнице региона устроили сюрприз в виде приглашения ушедших на фронт сына и мужа.
Константин Денисов 19-12-2025 02:38
© Фото: vorobiev_live, Telegram

Семь бойцов СВО воссоединилась на церемонии вручения премии губернатора Московской области «Мы рядом. Доброе дело». Об этом сообщает 360.ru.

Организаторы приготовили сюрприз для получавшей награду за сына Юлии Мансуровне. Ее супруг отправился на спецоперацию а вслед за ним на фронт ушел и сын.

Когда женщина поднялась на сцену, супруг и сын вышли к ней с разных сторон с букетами цветов. Мужчины также не ожидали увидеть друг друга.

«Спасибо большое всем, кто помогает ребятам. Это колоссальная поддержка. Это дорогого стоит. Ребятам, нашим защитникам Отечества, я хочу сказать: удачи, скорейшего возвращения домой с полной победой!» - такую речь произнесла Юлия Мансровна.

Ее сын с позывным Арт заявил, что Россия обязательно победит в спецоперации.

В Белоруссии 18 декабря состоялось самое крупное воссоединение семей после начала СВО. На КПП россияне встречали своих родственников, застрявших на Украине с началом боевых действий.

#премия #семья #Московская область #губернатор
