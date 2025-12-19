Семья бойцов СВО воссоединилась на вручении премии губернатора Подмосковья

Семь бойцов СВО воссоединилась на церемонии вручения премии губернатора Московской области «Мы рядом. Доброе дело». Об этом сообщает 360.ru.

Организаторы приготовили сюрприз для получавшей награду за сына Юлии Мансуровне. Ее супруг отправился на спецоперацию а вслед за ним на фронт ушел и сын.

Когда женщина поднялась на сцену, супруг и сын вышли к ней с разных сторон с букетами цветов. Мужчины также не ожидали увидеть друг друга.

«Спасибо большое всем, кто помогает ребятам. Это колоссальная поддержка. Это дорогого стоит. Ребятам, нашим защитникам Отечества, я хочу сказать: удачи, скорейшего возвращения домой с полной победой!» - такую речь произнесла Юлия Мансровна.

Ее сын с позывным Арт заявил, что Россия обязательно победит в спецоперации.

В Белоруссии 18 декабря состоялось самое крупное воссоединение семей после начала СВО. На КПП россияне встречали своих родственников, застрявших на Украине с началом боевых действий.