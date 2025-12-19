Путин: проблема с водоснабжением Донбасса решится с освобождением Славянска

Проблему водоснабжения в Донбассе удастся кардинально решить после освобождения территории за Славянском. Такое заявление сделал президент России Владимир Путин.

«Система водоснабжения основная находится за Славянском, на территории, которая, к сожалению, до сих пор контролируется противником. Она кардинально может быть решена... когда эта территория будет находиться под контролем наших Вооруженных сил», - подчеркнул глава государства в ходе совмещенной с пресс-конференцией прямой линии.

Российский лидер отметил, что проблема водоснабжения в регионе остается острой. Он подчеркнул, что Москва примет меры для решения этого вопроса.

Ранее сообщалось, что российские военные инженеры пробурили больше 20 скважин, чтобы помочь мирным жителям ДНР с водоснабжением. Украинские боевики наносят удары по коммунальной инфраструктуре, после чего воды не хватает.