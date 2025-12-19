МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Дуров заявил о намерении Британии воплотить в жизнь тоталитарный режим из фильма

Основатель Telegram указал на прямые аналогии с известной картиной.
Константин Денисов 19-12-2025 01:58
© Фото: Supplied by FilmStills.net, www.FilmStills.net, Globallookpress

Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров заявил, что правительство Великобритании хочет воплотить в жизнь тоталитарный режим из фильма «V - значит вендетта». Об этом он сообщил в соцсети Х.

Причиной стало обсуждение в кабмине Соединенного Королевства идеи о том, что шифрование мессенджеров может рассматриваться как враждебная деятельность.

«Двадцать лет назад тоталитарная Британия из "V - значит вендетта" казалась фантастикой. Теперь, с такими мерами, как клеймение всех разработчиков сквозного шифрования "враждебными акторами", это меньше похоже на вымысел и больше на план действий правительства», - написал Дуров.

Он также указал на то, что в фильме события разворачиваются в 2027 году и предположил, что британские власти планируют «уложиться» в эти сроки.

Напомним, картина 2005 года представляет собой антиутопию, в которой в Британии господствует тоталитаризм. Главные роли сыграли Хьюго Уивинг и Натали Портман. Основой послужили тематические комиксы.

Ранее сообщалось о том, что в Лондоне прошла многотысячная акция в поддержку традиционного Рождества.

#фильмы #Великобритания #Telegram #павел дуров #мессенджеры
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Газотурбинные двигатели. Наземные. Часть 1
2
ФСВТС России
3
Морская пехота. 320 лет во славу России
4
Станкостроение. Часть 4
5
Ка-32
6
25. Рособоронэкспорт. Все только начинается!
7
Микротехнологии для большого флота
8
Стальной рембат 20-ой армии
9
Гражданское судостроение
10
Зеленодольский судостроительный
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 