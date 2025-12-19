Дуров заявил о намерении Британии воплотить в жизнь тоталитарный режим из фильма

Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров заявил, что правительство Великобритании хочет воплотить в жизнь тоталитарный режим из фильма «V - значит вендетта». Об этом он сообщил в соцсети Х.

Причиной стало обсуждение в кабмине Соединенного Королевства идеи о том, что шифрование мессенджеров может рассматриваться как враждебная деятельность.

«Двадцать лет назад тоталитарная Британия из "V - значит вендетта" казалась фантастикой. Теперь, с такими мерами, как клеймение всех разработчиков сквозного шифрования "враждебными акторами", это меньше похоже на вымысел и больше на план действий правительства», - написал Дуров.

Он также указал на то, что в фильме события разворачиваются в 2027 году и предположил, что британские власти планируют «уложиться» в эти сроки.

Напомним, картина 2005 года представляет собой антиутопию, в которой в Британии господствует тоталитаризм. Главные роли сыграли Хьюго Уивинг и Натали Портман. Основой послужили тематические комиксы.

