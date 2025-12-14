МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Путин: рост производительности труда остается скромным

По словам главы государства, правительство РФ провело большую работу, удалось сбалансировать бюджет.
Игнат Далакян 19-12-2025 12:36
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Президент России Владимир Путин в ходе прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией, заявил о необходимости менять показатель роста производительности труда.

Глава государства отметил, что российское правительство провело большую работу, кабмину удалось сбалансировать бюджет. Однако качество этой балансировки находится на уровне 2021 года. Владимир Путин подчеркнул, что это очень важный показатель устойчивости экономики и финансовой системы страны.

«Это значит, что нам в полном объеме удастся решать вопросы, связанные с выполнением социальных обязательств перед населением, решать вопросы развития в рамках национальных проектов, достигать целей технологического развития и обеспечить потребности Вооруженных сил», - сказал президент РФ.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что российская экономика полностью закрывает потребности Вооруженных сил РФ.

До этого глава Центробанка России Эльвира Набиуллина говорила, что страну ждут неспокойные времена, однако они могут дать возможность для будущего развития, в частности, роста производительности труда. По мнению председателя ЦБ РФ, страна хорошо адаптировалась к внешним вызовам.

