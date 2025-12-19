Лидер киевского режима Владимир Зеленский является талантливым артистом «без всякой иронии», отметил президент Владимир Путин. Во время прямой линии его спросили о появившемся в Сети видео Зеленского на фоне стелы в городе Купянск Харьковской области, и если это подделка, то как киевлянин мог решиться на такой подлог.

«Он же артист, и артист талантливый. Я говорю без всякой иронии. Мы знаем это и по его фильмам еще в прежние времена, поэтому здесь ничего необычного нет. Но говорят, что стела-то совсем сейчас по-другому выглядит», - ответил российский президент.

Говоря о фейке украинского политика, Путин отметил, что этот объект находится на расстоянии около километра от самого города.

«Ну чего стоять на пороге-то? Заходи в дом, если уж Купянск под их контролем», - пошутил российский лидер.

Напомним, министр обороны РФ Андрей Белоусов сообщал, что стратегически важный город Купянск заняла группировка войск «Запад». Противник безуспешно пытается его вернуть, через него проходили пути снабжения подразделений ВСУ.