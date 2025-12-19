Ансамбль имени Александрова первый раз выступил в Дубае

Зимбабве, Парагвай, Коста-Рика, Гватемала, Мадагаскар - во всех этих странах впервые выступил Ансамбль песни и пляски Российской армии имени А.В. Александрова. И вот сейчас он в Дубае - на территории Объединенных Арабских Эмиратов артисты тоже на сцене в первый раз. Об этом сообщает МО РФ.

«Конечно, нас всех переполняют впечатления и эмоции от концерта, реакции зала, от осознания, что здесь, в Объединенных Арабских Эмиратах, наши песни не оставляют людей равнодушными, что мы продолжаем особую миссию - нести русскую культуру людям во всем мире "от сердца к сердцу"», - поделился начальник ансамбля, заслуженный артист России полковник Геннадий Саченюк.

Саченюк также отметил, что александровцы выполняют особую миссию - представлять музыкальную культуру страны за рубежом, прославлять Россию и ее искусство далеко за ее пределами.

Выступали 130 артистов - солисты, хор, оркестр и балет. Отмечено, что программа, с которой ансамбль приехал в ОАЭ, называется «От сердца к сердцу». Особое значение имеет тот факт, что это произошло в год 80-летия Великой Победы и окончания Второй мировой войны.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.