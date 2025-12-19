МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Ансамбль имени Александрова первый раз выступил в Дубае

Концертную программу «От сердца к сердцу» представили 130 артистов - солисты, хор, оркестр и балет.
19-12-2025 10:34
© Фото: Минобороны России

Зимбабве, Парагвай, Коста-Рика, Гватемала, Мадагаскар - во всех этих странах впервые выступил Ансамбль песни и пляски Российской армии имени А.В. Александрова. И вот сейчас он в Дубае - на территории Объединенных Арабских Эмиратов артисты тоже на сцене в первый раз. Об этом сообщает МО РФ. 

«Конечно, нас всех переполняют впечатления и эмоции от концерта, реакции зала, от осознания, что здесь, в Объединенных Арабских Эмиратах, наши песни не оставляют людей равнодушными, что мы продолжаем особую миссию - нести русскую культуру людям во всем мире "от сердца к сердцу"», - поделился начальник ансамбля, заслуженный артист России полковник Геннадий Саченюк.

Саченюк также отметил, что александровцы выполняют особую миссию - представлять музыкальную культуру страны за рубежом, прославлять Россию и ее искусство далеко за ее пределами.

Выступали 130 артистов - солисты, хор, оркестр и балет. Отмечено, что программа, с которой ансамбль приехал в ОАЭ, называется «От сердца к сердцу». Особое значение имеет тот факт, что это произошло в год 80-летия Великой Победы и окончания Второй мировой войны.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов. 

#оаэ #артисты #дубай #ансамбль Александрова
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Газотурбинные двигатели. Наземные. Часть 1
2
ФСВТС России
3
Морская пехота. 320 лет во славу России
4
Станкостроение. Часть 4
5
Ка-32
6
25. Рособоронэкспорт. Все только начинается!
7
Микротехнологии для большого флота
8
Стальной рембат 20-ой армии
9
Гражданское судостроение
10
Зеленодольский судостроительный
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 