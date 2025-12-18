При столкновении маршрутки с бетономешалкой под Иркутском пострадали 11 человек

В Иркутской области столкнулись микроавтобус с бетономешалкой. В момент аварии в пассажирском транспорте находились 11 человек, включая водителя. В результате девятерым из них потребовалась госпитализация.

Как сообщает 360.ru, ЧП произошло вечером 17 декабря на 5-м километре автодороги «Нижнеудинск - поселок Шумский».

«По предварительной информации, микроавтобус, перевозивший сотрудников предприятия, наехал на автобетоносмеситель. В итоге пострадали водитель и 10 пассажиров. Девятерых госпитализировали», - говорится в сообщении телеканала.

По факту данного ДТП Нижнеудинская межрайонная прокуратура проведет проверку. Сотрудники Госавтоинспекции также пытаются выяснить причины и условия произошедшего столкновения.