МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

При столкновении маршрутки с бетономешалкой под Иркутском пострадали 11 человек

Микроавтобус врезался в стоявшую на полосе движения бетономешалку, девятерым пассажирам потребовалась госпитализация.
Дарина Криц 18-12-2025 09:19
© Фото: irkprocnews, Telegram

В Иркутской области столкнулись микроавтобус с бетономешалкой. В момент аварии в пассажирском транспорте находились 11 человек, включая водителя. В результате девятерым из них потребовалась госпитализация.

Как сообщает 360.ru, ЧП произошло вечером 17 декабря на 5-м километре автодороги «Нижнеудинск - поселок Шумский».

«По предварительной информации, микроавтобус, перевозивший сотрудников предприятия, наехал на автобетоносмеситель. В итоге пострадали водитель и 10 пассажиров. Девятерых госпитализировали», - говорится в сообщении телеканала.

По факту данного ДТП Нижнеудинская межрайонная прокуратура проведет проверку. Сотрудники Госавтоинспекции также пытаются выяснить причины и условия произошедшего столкновения.

#в стране и мире #Иркутская область #ЧП #ДТП #микроавтобус #бетономешалка
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Газотурбинные двигатели. Наземные. Часть 1
2
ФСВТС России
3
Морская пехота. 320 лет во славу России
4
Станкостроение. Часть 4
5
Ка-32
6
25. Рособоронэкспорт. Все только начинается!
7
Микротехнологии для большого флота
8
Стальной рембат 20-ой армии
9
Гражданское судостроение
10
Зеленодольский судостроительный
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 