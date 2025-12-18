МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Полиция с боями выселила мигрантов из заброшенного колледжа в Испании

Это было крупнейшее незаконное поселение мигрантов в Каталонии.
Дима Иванов 18-12-2025 09:17
Каталонская полиция провела операцию по освобождению заброшенного здания учебного заведения в Бадалоне, незаконно занятого мигрантами с 2023 года. Выселение сопровождалось столкновениями с местными сквоттерами, которые бросали в полицию предметы из окон. Об этом сообщает RT.

Мэр Хавьер Гарсия Альбиоль подчеркнул, что действия полиции направлены против незаконной оккупации и проблем с безопасностью в районе. Полиция выявила в здании около 180 человек, 18 из них задержаны за нарушение правил въезда.

Здание, в котором проживали до 400 мигрантов преимущественно из стран Африки, стало крупнейшим неформальным поселением в Каталонии. Многие жители заброшки остались на улице без альтернативного жилья. Мэр отказался предоставлять им муниципальную помощь, заявив, что ответственность лежит на центральном правительстве.

Операция прошла по судебному решению от 12 декабря. Здание планируется снести для строительства нового полицейского участка.

Ранее во Франции предложили по лотерее отправлять мигрантов на военную службу

#в стране и мире #испания #Европа #Каталония #сквоттеры #мигранты в ЕС
