ФСБ остановила студентку с бомбой для чиновника у мэрии Волгодонска

Теракт у мэрии ростовского Волгодонска предотвратили сотрудники ФСБ и МВД России. Студентка принесла к зданию рюкзак с самодельной бомбой по заданию украинских спецслужб.

«Патрульным нарядом полиции в центре города Волгодонска для проверки задержана студентка одного из областных колледжей, которая направлялась к зданию городской администрации с увесистым рюкзаком», - сообщили в Центре общественных связей ФСБ России.

Девушка не смогла объяснить содержимое рюкзака. При осмотре обнаружены признаки самодельного взрывного устройства. Взрывотехники подтвердили наличие бомбы.

«В результате разминирования установлено, что в рюкзаке студентки находилось СВУ мощностью около 10 кг в тротиловом эквиваленте с поражающими элементами в виде шурупов, гаек и гвоздей, снабженное электронным реле времени», - отметили в ФСБ.

Со слов задержанной, указанный рюкзак она изъяла из тайника, расположенного около СНТ «Ветеран» на окраине Волгодонска, и должна была доставить его ко входу в городскую администрацию для передачи некоему чиновнику.

В ФСБ подчеркнули, что задержание произошло за полчаса до планировавшейся передачи. Как пояснила студентка, примерно месяц назад она стала жертвой интернет-мошенников. Они под угрозой тюремного срока за мнимый перевод средств на Украину хотели сделать ее террористкой-смертницей.