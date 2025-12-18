МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Смотрела как на куклу: отец погибшего при родах в бассейне младенца об акушерке

Супруг TikTok-блогера Айши рассказал, что принимавшая у его жены роды женщина была неадекватной.
Дима Иванов 18-12-2025 07:09
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

У акушерки, принимавшей роды в надувном бассейне у TikTok-блогера Айши, не было специального образования - она не могла спасти наглотавшегося воды ребенка и вела себя неадекватно. Об этом «Звезде» рассказал супруг женщины.

«Ее реанимация, которую она делала, это просто обычный массаж и откачивание - высасывание ртом жидкости, которое не приводило ни к чему», - считает Ян.

Мужчина заявил, что «путем логики» понимал - надо перевернуть младенца и вызвать скорую. Женщина при этом отказывалась признавать, что не справляется.

«Когда мы ждали скорую, она бездействовала, просто сидела рядом с моей женой и моим сыном. Смотрел на него, как будто это игрушка, как будто это кукла», - вспоминает Ян.

По факту гибели ребенка возбуждено уголовное дело по статьям о незаконном оказании медицинской помощи и услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Столичный СК отмечает, что у 60-летней акушерки нет образования, она не является медицинским работником, но при этом заверила, что владеет навыками родовспоможения. Женщина задержана, ей предъявят обвинения.

#Москва #наш эксклюзив #TikTok #роды
