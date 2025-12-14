Подростку и охраннице предъявили обвинения после нападения на школу в Петербурге

Напавшему с ножом на учителя подростку и охраннице учебного заведения предъявили обвинения после нападения на школу в Санкт-Петербурге, сообщили в Следственном комитете.

«Так, 15-летнему ученику, который 15 декабря 2025 года нанес ножевые ранения учительнице, предъявлено обвинение в покушении на убийство», - говорится в сообщении ведомства.

Сотруднице охранного предприятия, которая не произвела досмотр школьника, пронесшего нож в школу, несмотря на срабатывание рамки металлоискателя, предъявлено обвинение в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Женщина вину признала.

Инцидент произошел 15 декабря в школе в Красногвардейском районе Петербурга. Девятиклассник нанес учительнице математики не менее трех ножевых ранений, после чего попытался покончить с собой. Обоих госпитализировали.