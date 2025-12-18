МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
При атаке дронов на Ростовскую область погибли три человека

Атака дронов ВСУ привела к гибели людей в ростовском порту и в Батайске.
Дарина Криц 18-12-2025 06:32
© Фото: ТРК «Звезда»

Этой ночью при нападении беспилотников на Ростовскую область погибли три человека. Двое погибших были на борту грузового судна в ростовском порту. Еще один человек скончался в Батайске. Об этом сообщил губернатор Юрий Слюсарь.

«Из-за атаки на ростовский порт загорелось грузовое судно, два члена экипажа из находившихся на борту погибли, еще три - получили ранения», - написал глава региона в своем Telegram-канале.

В результате ударов дронов начался пожар на площади 20 квадратных метров. Его удалось оперативно потушить. На западе Ростова в многоэтажном доме никто не пострадал, сказал Слюсарь со ссылкой на данные спасательных служб.

Семь жителей Батайска получили ранения, троим из них потребовалась госпитализация в местную БСМП. Но одного из них спасти не удалось.

В общей сложности ночью 18 декабря атакам подверглись Ростов, Батайск и Таганрог. Губернатор пообещал, что пострадавшим окажут помощь.

#в стране и мире #Ростовская область #ЧП #атака БПЛА #Юрий Слюсарь #БПЛА ВСУ
