Семью из Батайска увезли на скорой после удара ВСУ

Пострадавшую в результате удара ВСУ семью из Батайска Ростовской области увезли на скорой помощи. Об этом рассказал в беседе со «Звездой» местный житель Александр Андреянченко.

«Час ночи, взрывы, выбежал в трусах. Пострадала сестра родная очень сильно. Увезли на скорой, осколок достают. (Пострадали - прим. ред.) сестра, муж ее и дочка их», - сообщил мужчина.

На месте взрывов продолжают работать представители экстренных служб. Возникший после атаки украинских боевиков пожар удалось потушить.

Ранее сообщалось о том, что ночью в результате атаки киевского режима на Ростовскую область пострадали четыре человека. Основные удары пришлись на Ростов-на-Дону и Батайск.

В областной столице оказались повреждены два корпуса многоэтажного жилого дома и судно в порту.