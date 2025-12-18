Более 100 литров крови для раненых бойцов СВО сдали сотрудники ЦМТ

Резиденты и сотрудники Центра международной торговли, отложив дела, становятся в очередь. Они пришли в мобильный пункт переливания крови, чтобы помочь бойцам, раненым в зоне спецоперации. Для многих это личный вклад и способ быть рядом с теми, кто на передовой.

Донорский путь Светланы Грянченко начался семь лет назад. Но из-за резкого снижения веса его пришлось на время прервать. Теперь, когда показатели в норме, а рядом - возможность помочь защитникам, она возвращается.

«Вся наша страна - это наши знакомые и родственники. И интересы их, интересы наши - они все едины и перекликаются. Поэтому оказывать помощь такого рода - это не самое большое, что мы можем. Но в этом участвовать - это дело чести», - рассказала москвичка.

Путь донора это дисциплина и чистота намерений. Никакого алкоголя и никотина за двое суток, с утра легкий завтрак. Дальше - медосмотр. Если врачи не видят противопоказаний - допускают в процедурный кабинет.

За одну процедуру человек сдает 450 миллилитров цельной крови, это примерно 10 процентов от общего объема в теле человека. Всего за время акции собрали больше 100 литров крови. Часть бесценной плазмы Госпиталь Вишневского отправит в прифронтовые медпункты.

«То есть, чем раньше восполнена кровопотеря - тем меньше потребуется компонентов и крови для ее восполнения. Поэтому, кроме того, что мы обеспечиваем свое лечебное учреждение и его филиалы - еще отправляем в госпитали первого эшелона», - пояснил начальник Центра переливания крови НМИЦ ВМТ им. А. А. Вишневского Министерства обороны РФ Александр Утлик.

Госпиталь имени Вишневского совершает такие выезды дважды в неделю. Стать донором может каждый. Для этого не нужны особые условия - только желание отдать каплю своей жизни ради чужой.