МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Более 100 литров крови для раненых бойцов СВО сдали сотрудники ЦМТ

Мобильный пункт сдачи крови в ЦМТ организовал госпиталь имени Вишневского.
Константин Денисов Ярослав Склянной 18-12-2025 23:57
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Резиденты и сотрудники Центра международной торговли, отложив дела, становятся в очередь. Они пришли в мобильный пункт переливания крови, чтобы помочь бойцам, раненым  в зоне спецоперации. Для многих это личный вклад и способ быть рядом с теми, кто на передовой.

Донорский путь Светланы Грянченко начался семь лет назад. Но из-за резкого снижения веса его пришлось на время прервать. Теперь, когда показатели в норме, а рядом - возможность помочь защитникам, она возвращается. 

«Вся наша страна - это наши знакомые и родственники. И интересы их, интересы наши - они все едины и перекликаются. Поэтому оказывать помощь такого рода - это не самое большое, что мы можем. Но в этом участвовать - это дело чести», - рассказала москвичка.

Путь донора это дисциплина и чистота намерений. Никакого алкоголя и никотина за двое суток, с утра легкий завтрак.  Дальше - медосмотр. Если врачи не видят противопоказаний - допускают в процедурный кабинет.

За одну процедуру человек сдает 450 миллилитров цельной крови, это примерно 10 процентов от общего объема в теле человека. Всего за время акции собрали больше 100 литров крови. Часть бесценной плазмы Госпиталь Вишневского отправит в прифронтовые медпункты.

«То есть, чем раньше восполнена кровопотеря - тем меньше потребуется компонентов и крови для ее восполнения. Поэтому, кроме того, что мы обеспечиваем свое лечебное учреждение и его филиалы - еще отправляем  в госпитали первого эшелона», - пояснил начальник Центра переливания крови НМИЦ ВМТ им. А. А. Вишневского Министерства обороны РФ Александр Утлик.

Госпиталь имени Вишневского совершает такие выезды дважды в неделю.  Стать донором может каждый. Для этого не нужны особые условия - только желание отдать каплю своей жизни ради чужой.

#Москва #врачи #кровь #госпиталь Вишневского #Доноры
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Газотурбинные двигатели. Наземные. Часть 1
2
ФСВТС России
3
Морская пехота. 320 лет во славу России
4
Станкостроение. Часть 4
5
Ка-32
6
25. Рособоронэкспорт. Все только начинается!
7
Микротехнологии для большого флота
8
Стальной рембат 20-ой армии
9
Гражданское судостроение
10
Зеленодольский судостроительный
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 