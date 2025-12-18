В Минфине планируют повысить лимиты страхового покрытия для крупных вкладов

В Министерстве Финансов Российской Федерации рассмотрят возможность существенного увеличения государственных страховых гарантий по целому ряду вкладов и специальных счетов. Соответствующий проект поправок к закону «О страховании вкладов в банках РФ» уже вынесен на общественное обсуждение.

Основные изменения коснутся страхового покрытия для рублевых вкладов сроком более трех лет - оно может увеличится с 1,4 до 2 миллионов рублей. Также планируется пересмотреть лимиты по счетам эскроу (специальных безопасных банковских счетов, на которых средства покупателя удерживаются банком до выполнения обязанностей продавца) - их хотят поднять с 10 миллионов рублей до 30.

По мнению Минфина, такие изменения смогут повысить привлекательность долгосрочных сбережений среди граждан, а также заинтересовать их в страховке дорогой недвижимости.