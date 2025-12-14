Лукашенко пригласил зятя Трампа Кушнера посетить родину его предков

Президент Белоруссии Александр Лукашенко пригласил зятя американского лидера Дональда Трампа Джареда Кушнера посетить родину предков. Об этом он сообщил в обращении к нации.

«Я предложил Кушнеру приехать в Беларусь и побывать на родине предков», - заявил белорусский лидер.

Лукашенко отметил, что не собирается полагаться на Кушнера в решении каких-то вопросов для Белоруссии. В то же время он не возражает против возможной помощи.

Ранее помощник президента РФ Владимира Путина Юрий Ушаков заявил, что Кушнер очень активно, а в некоторых вопросах даже неистово работает в вопросах урегулирования украинского конфликта. Он подчеркнул, что бизнесмен добавил больше системности в эту работу.