Герасимов: в 2025 году сформирована бригада, вооруженная «Орешником»

Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов сообщил о формировании бригады, которая оснащена комплексом «Орешник».

«В этом году сформирована бригада, оснащенная новым ракетным комплексом средней дальности "Орешник"», - сказал Герасимов на брифинге для военных атташе иностранных государств.

Также, перечисляя новые формирования Вооруженных сил России появившиеся в этом году, Валерий Герасимов упомянул о том, что была сформирована дивизия ПВО-ПРО. Она оснащена зенитной ракетной системой С-500, подчеркнул начальник Генштаба.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.