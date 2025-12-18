МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Герасимов: в 2025 году сформирована бригада, вооруженная «Орешником»

Также Валерий Герасимов сообщил о формировании дивизии ПВО-ПРО, оснащенной системой С-500.
18-12-2025 17:30
© Фото: Александр Казаков, РИА Новости

Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов сообщил о формировании бригады, которая оснащена комплексом «Орешник».

«В этом году сформирована бригада, оснащенная новым ракетным комплексом средней дальности "Орешник"», - сказал Герасимов на брифинге для военных атташе иностранных государств. 

Также, перечисляя новые формирования Вооруженных сил России появившиеся в этом году, Валерий Герасимов упомянул о том, что была сформирована дивизия ПВО-ПРО. Она оснащена зенитной ракетной системой С-500, подчеркнул начальник Генштаба. 

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.

#валерий герасимов #генштаб вс рф #орешник #Брифинг для атташе
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Газотурбинные двигатели. Наземные. Часть 1
2
ФСВТС России
3
Морская пехота. 320 лет во славу России
4
Станкостроение. Часть 4
5
Ка-32
6
25. Рособоронэкспорт. Все только начинается!
7
Микротехнологии для большого флота
8
Стальной рембат 20-ой армии
9
Гражданское судостроение
10
Зеленодольский судостроительный
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 