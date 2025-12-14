МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Шойгу: СБ на опыте СВО сделал предложения по усилению защиты людей и объектов

Эксперты проработали подходы к совершенствованию военного планирования, а также к защите граждан, промышленных предприятий и объектов транспорта, энергетики, связи и коммуникаций от военных угроз и диверсионно-разведывательной деятельности иностранных спецслужб.
Андрей Аркадьев 18-12-2025 16:21
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Экспертное сообщество Совета безопасности России с учетом опыта специальной военной операции подготовило предложения по совершенствованию защиты населения и критически важных объектов. Об этом заявил секретарь Совбеза РФ Сергей Шойгу, выступая на пленарном заседании научно-экспертного совета.

По его словам, в условиях быстро меняющейся международной обстановки и сохраняющихся внутренних угроз была выстроена система оперативного взаимодействия Совета безопасности с экспертами, что позволило добиться практических результатов. В частности, разработанные рекомендации уже используются в деятельности Вооруженных сил России.

«С учетом опыта специальной военной операции выработан ряд рекомендаций и предложений, которые используются в практической деятельности Вооруженных сил РФ, проработаны подходы к совершенствованию военного планирования, решению задач защиты населения, промышленных предприятий, объектов транспорта, энергетики, связи и коммуникаций от военных опасностей и военных угроз, а также диверсионно-разведывательных действий спецслужб иностранных государств», - сказал Шойгу.

Отдельное внимание уделялось вопросам технологического суверенитета при создании вооружений и военной техники, а также перспективам применения фотонных технологий.

Кроме того, по словам секретаря Совбеза, значительный блок работы был посвящен использованию искусственного интеллекта в военной и гражданской сферах. В сфере информационной безопасности эксперты рассмотрели методы выявления дипфейков и оценили угрозы, связанные с развитием квантовых технологий. Также на заседании обсуждались вопросы международной безопасности. По итогам работы были выработаны подходы к обеспечению финансовой безопасности России в условиях вторичных санкций.

Отдельным направлением стала защита традиционных духовно-нравственных ценностей. По словам Шойгу, подготовлены рекомендации по развитию нормативно-правовой базы, созданию условий для укрепления духовного и физического здоровья населения.

