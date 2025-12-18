МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Четыре человека пострадали при ракетном ударе ВСУ по Ростовской области

Украинские боевики атаковали объекты гражданской инфраструктуры.
Константин Денисов 18-12-2025 01:53
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Четыре человека пострадали в результате ракетного удара ВСУ по Ростовской области. Об этом сообщил глава региона Юрий Слюсарь.

«В Батайске медицинская помощь понадобилась четверым жителям», - написал глава региона в своем Telegram-канале.

Основной удар пришелся по Ростову-на-Дону. Там повреждены два корпуса многоквартирного жилого дома, наблюдается задымление.

Также пострадало судно в порту города. По предварительной информации, среди его экипажа есть жертвы.

Губернатор подчеркнул, что остальная информация пока уточняется.

#Ростовская область #ВСУ #Юрий Слюсарь #ракетный удар #пострадавшие
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Газотурбинные двигатели. Наземные. Часть 1
2
ФСВТС России
3
Морская пехота. 320 лет во славу России
4
Станкостроение. Часть 4
5
Ка-32
6
25. Рособоронэкспорт. Все только начинается!
7
Микротехнологии для большого флота
8
Стальной рембат 20-ой армии
9
Гражданское судостроение
10
Зеленодольский судостроительный
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 