Четыре человека пострадали при ракетном ударе ВСУ по Ростовской области

Четыре человека пострадали в результате ракетного удара ВСУ по Ростовской области. Об этом сообщил глава региона Юрий Слюсарь.

«В Батайске медицинская помощь понадобилась четверым жителям», - написал глава региона в своем Telegram-канале.

Основной удар пришелся по Ростову-на-Дону. Там повреждены два корпуса многоквартирного жилого дома, наблюдается задымление.

Также пострадало судно в порту города. По предварительной информации, среди его экипажа есть жертвы.

Губернатор подчеркнул, что остальная информация пока уточняется.