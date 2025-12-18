Вход в метро «Алтуфьево» в Москве оцепили из-за подозрительных мешков

Два входа в метро «Алтуфьево» в Москве оцепили из-за подозрительных предметов. Сигнальной лентой были огорожены входы 7-8 на станцию, которые ведут на нечетную сторону Альтуфьевского шоссе.

Как сообщили «Звезде» в московском главке, полицейские отреагировали на подозрительные мешки у входа в метро.

«Там ничего страшного. Бесхозные мешки были оставлены. Никакой опасности они не представляют», - подчеркнули в пресс-службе полиции.

Во время закрытия вестибюля пассажиров перенаправили к другим входам.