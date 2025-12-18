МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Вход в метро «Алтуфьево» в Москве оцепили из-за подозрительных мешков

Как оказалось, мешки не опасны.
Дима Иванов 18-12-2025 14:19
© Фото: lnozovo, VK

Два входа в метро «Алтуфьево» в Москве оцепили из-за подозрительных предметов. Сигнальной лентой были огорожены входы 7-8 на станцию, которые ведут на нечетную сторону Альтуфьевского шоссе. 

Как сообщили «Звезде» в московском главке, полицейские отреагировали на подозрительные мешки у входа в метро.

«Там ничего страшного. Бесхозные мешки были оставлены. Никакой опасности они не представляют», - подчеркнули в пресс-службе полиции.

Во время закрытия вестибюля пассажиров перенаправили к другим входам.

#Москва #наш эксклюзив #метро Москвы #алтуфьево
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Газотурбинные двигатели. Наземные. Часть 1
2
ФСВТС России
3
Морская пехота. 320 лет во славу России
4
Станкостроение. Часть 4
5
Ка-32
6
25. Рособоронэкспорт. Все только начинается!
7
Микротехнологии для большого флота
8
Стальной рембат 20-ой армии
9
Гражданское судостроение
10
Зеленодольский судостроительный
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 