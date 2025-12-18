МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
В порту Ростова из-за воздушной атаки ВСУ пострадало судно

По предварительной информации, среди экипажа корабля есть жертвы.
Тимур Юсупов 18-12-2025 01:40
© Фото: Алексей Филиппов, РИА Новости

В порту Ростова в результате воздушной атаки ВСУ повреждено судно. Сообщается, что по предварительной информации среди экипажа есть жертвы.

Как сообщает у себя в Telegram-канале губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь, в ночь со среды на четверг враг нанес массированный удар по территории региона, в результате чего были повреждены объекты гражданской инфраструктуры. Помимо корабля, под обстрел попало многоэтажное здание в западном районе города, а также два частных дома в близлежащем Батайске.

На данный момент информация о разрушениях и пострадавших уточняется - на местах уже работают дежурно-спасательные службы.

Ранее сообщалось, что в результате ракетного удара ВСУ по Ростовской области пострадало четыре человека.

