В порту Ростова из-за воздушной атаки ВСУ пострадало судно

В порту Ростова в результате воздушной атаки ВСУ повреждено судно. Сообщается, что по предварительной информации среди экипажа есть жертвы.

Как сообщает у себя в Telegram-канале губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь, в ночь со среды на четверг враг нанес массированный удар по территории региона, в результате чего были повреждены объекты гражданской инфраструктуры. Помимо корабля, под обстрел попало многоэтажное здание в западном районе города, а также два частных дома в близлежащем Батайске.

На данный момент информация о разрушениях и пострадавших уточняется - на местах уже работают дежурно-спасательные службы.

Ранее сообщалось, что в результате ракетного удара ВСУ по Ростовской области пострадало четыре человека.