Они не привыкли говорить о себе: «Звезда» покажет д/ф о работе контрразведчиков

Указом президента Российской Федерации 29 октября 2024 года «за мужество и героизм, проявленные при исполнении воинского долга», майору Федеральной службы безопасности Станиславу Викторовичу Круковскому присвоено звание Героя Российской Федерации. Посмертно.

Станислав Круковский - военный контрразведчик. Погиб в бою в зоне специальной военной операции, выполняя профессиональный и воинский долг. И столь высокая оценка его подвига говорит сама за себя. Но что мы знаем о них - солдатах невидимого фронта? Тех, кто призван защищать нашу страну и армию от ударов в спину?

Уничтожение диверсионных групп, ликвидация вражеского подполья, предотвращение терактов, розыск агентуры противника, хитроумные оперативные игры с иностранной разведкой, наведение порядка в тылах и на передовых позициях собственной армии, защита военных секретов страны, поиск предателей, дезертиров - это все их ежедневный труд. Сотрудников органов государственной безопасности.

Их работа скрыта от посторонних глаз. Их лица не показывают по телевидению. Об их подвигах не рассказывают военкоры. Да они и сами не привыкли говорить о себе и редко надевают боевые награды.

Контрразведчики. Простые «окопные опера». И те, чья линия боевого соприкосновения пролегла вдали от передовой. Они рискуют собой. Получают ранения. Случается, гибнут с оружием в руках. И вместе с нашими бойцами, с Вооруженными силами, вместе со всей страной каждый день куют большие и малые победы.

Смотрите на телеканале «Звезда» документальный фильм «В июле двадцать четвертого... Памяти военного контрразведчика Станислава Круковского» в эту пятницу в 18:00.