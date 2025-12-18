МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Они не привыкли говорить о себе: «Звезда» покажет д/ф о работе контрразведчиков

Что мы знаем о солдатах невидимого фронта? Тех, кто призван защищать нашу страну и армию от ударов в спину? Об этом - в эфире телеканала «Звезда» в пятницу в 18:00.
18-12-2025 13:45
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Указом президента Российской Федерации 29 октября 2024 года «за мужество и героизм, проявленные при исполнении воинского долга», майору Федеральной службы безопасности Станиславу Викторовичу Круковскому присвоено звание Героя Российской Федерации. Посмертно.

Станислав Круковский - военный контрразведчик. Погиб в бою в зоне специальной военной операции, выполняя профессиональный и воинский долг. И столь высокая оценка его подвига говорит сама за себя. Но что мы знаем о них - солдатах невидимого фронта? Тех, кто призван защищать нашу страну и армию от ударов в спину?

Уничтожение диверсионных групп, ликвидация вражеского подполья, предотвращение терактов, розыск агентуры противника, хитроумные оперативные игры с иностранной разведкой, наведение порядка в тылах и на передовых позициях собственной армии, защита военных секретов страны, поиск предателей, дезертиров - это все их ежедневный труд. Сотрудников органов государственной безопасности.

Их работа скрыта от посторонних глаз. Их лица не показывают по телевидению. Об их подвигах не рассказывают военкоры. Да они и сами не привыкли говорить о себе и редко надевают боевые награды.

Контрразведчики. Простые «окопные опера». И те, чья линия боевого соприкосновения пролегла вдали от передовой. Они рискуют собой. Получают ранения. Случается, гибнут с оружием в руках. И вместе с нашими бойцами, с Вооруженными силами, вместе со всей страной каждый день куют большие и малые победы.

Смотрите на телеканале «Звезда» документальный фильм «В июле двадцать четвертого... Памяти военного контрразведчика Станислава Круковского» в эту пятницу в 18:00.

#документальный фильм #анонс #«В июле двадцать четвёртого… Памяти военного контрразведчика Станислава Круковского»
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Газотурбинные двигатели. Наземные. Часть 1
2
ФСВТС России
3
Морская пехота. 320 лет во славу России
4
Станкостроение. Часть 4
5
Ка-32
6
25. Рособоронэкспорт. Все только начинается!
7
Микротехнологии для большого флота
8
Стальной рембат 20-ой армии
9
Гражданское судостроение
10
Зеленодольский судостроительный
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 