Снайпер штурмового отряда признался, что в «Бабу-ягу» легко попасть

Украинский гексакоптер «Баба-яга» атаковал блиндаж бойцов батальона Балтийского флота на Константиновском направлении у самой линии боевого соприкосновения. Но на помощь вовремя пришли снайперы 33-го полка, работающие поблизости. Подробности - в сюжете корреспондента «Звезды» Игоря Лапика.

«В нее легко попасть, в нее тяжело не попасть, наоборот, потому что она большая, она немаленькая "птичка", кажется, можно с рогатки попасть, если б рогатка била бы», - рассказал снайпер штурмового отряда 33-го полка с позывным Кощей.

«Баба-яга» работает в основном по ночам, но нередко и днем, на высоте до 500 метров. Ее можно сбить зенитно-ракетными комплексами, в том числе переносными, а также дронами-перехватчиками. Очень эффективна против таких целей зенитная установка ЗУ-23.

В районе Константиновки российская ПВО выполняет важную задачу - блокирует попытки противника залететь в тыл и мешать логистике, снабжению и минированию прифронтовых дорог. Стабильный подвоз провизии и боеприпасов позволяет российским войскам уверенно сжимать тиски вокруг Константиновки, постепенно заходить штурмовикам в тыл обороняющемуся гарнизону ВСУ с флангов и блокировать дронами пути подвоза противника в город.

«Линия фронта сейчас - это линия дронов, разведывательных и ударных, которые держат по большому счету позиции, а задачи пехоты - установление физического контроля над маршрутами логистики и особо важных опорных пунктов», - заявил заместитель командира полка, Герой России Евгений Мельник.

Сбивать вражеские FPV-дроны на подлете помогают детекторы дронов - на мониторе видно, где и куда летит камикадзе противника. Но опытные бойцы чаще полагаются на свой слух.

«Когда стрельбу слышишь - это значит, где-то в небе летает дрон, его пытаются сейчас наши ребята сбить», - рассказал корреспондент Игорь Лапик.

Зачастую на фронте случаются вещи, которые невозможно объяснить. Когда «Баба-яга» сбросила на позиции балтийцев мощные боеприпасы, но ни один из них не взорвался. Наутро над позициями появилось необычное свечение, похожее на ледяную зимнюю радугу. Бойцы восприняли это как добрый знак, рассказал военкор.

Материал подготовили Дима Иванов и Николай Баранов.