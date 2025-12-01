Верховный суд не разрешил водителям без больших пальцев управлять «механикой»

Верховный суд Российской Федерации отказался удовлетворять иск жителя Красноярского края, который требовал признать незаконным пункт перечня медицинских показаний к управлению транспортными средствами, запрещающий водителям без большого пальца на правой руке ездить на машинах с механической коробкой передач. Как говорится в сообщении на официальном сайте ведомства, высший судебный орган по гражданским делам не увидел в деле противоречий нормативным актам.

Как следует из имеющейся информации, обратившийся в ВС мужчина был недоволен тем, что из-за подпункта «а» пункта 14 вступившего в силу в сентябре этого года документа, гражданам, не имеющим двух фаланг большого пальца, разрешается управлять только автомобилями, оснащенными автоматической трансмиссией. Истец считал, что данная норма не учитывает индивидуальных особенностей каждого водителя, из-за чего люди, приспособившиеся к езде с подобным изъяном, оказываются якобы ущемлены в правах.

Несмотря на аргументы мужчины, суд отказал ему в удовлетворении его требований, пояснив, что перечень медицинских показаний не противоречит нормативным актам, имеющим большую юридическую силу, а также отметив, что его главной целью является обеспечение безопасности дорожного движения.