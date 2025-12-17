МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
NHK: в бюджет обороны Японии на 2026 год заложили рекордную сумму

Японские власти в расходы на оборону на предстоящий год заложили и траты, связанные с перегруппировкой американских ВС, которая «станет самой масштабной за всю историю».
Марина Крижановская 17-12-2025 08:39
© Фото: Jia Haocheng, XinHua, Global Look Press

В будущем году японские власти намерены выделить значительную сумму на нужды обороны, большая часть из которых пойдет на ракеты большой дальности, а также на создание системы береговой обороны с использованием беспилотников. В настоящее время правительство завершает работу над проектом оборонного бюджета, который «стремятся довести до рекордного уровня» примерно в девять триллионов иен, сообщает телеканал NHK.

«В результате координации действий Министерства обороны с Министерством финансов и другими сторонами завершается утверждение расходов на оборону в проекте бюджета на следующий год, общая сумма которых составит около девяти триллионов иен, включая расходы, связанные с перегруппировкой Вооруженных сил США, которая, как ожидается, станет самой масштабной за всю историю», - говорится в материале СМИ.

Отмечается, что из триллионов иен около 177 миллиардов потратят на приобретение улучшенной версии японской ракеты класса «земля-корабль» Type 12 для усиления возможностей дистанционной обороны, позволяющих наносить удары за пределами досягаемости противника.

Также примерно 30 миллиардов иен будет выделено на приобретение гиперзвуковых управляемых ракет и еще приблизительно 160 миллиардов иен - на разработку истребителей нового поколения.

