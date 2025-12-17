МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Загадочный отлив на Мраморном море напугал местных жителей

Вода ушла от берега на 20 метров за короткое время.
Дима Иванов 17-12-2025 08:00
© Фото: Liu Lei, XinHua, Global Look Press

Воды Мраморного моря неожиданно отошли от береговой линии примерно на 20 метров в провинции Текирдаг на западе Турции. Это вызвало беспокойство среди местных жителей.

«Море отступило от берега примерно на 20 метров, обнажив маленькие островки. Лодки оказались на суше. Жители обеспокоены этим явлением», - передает телеканал Habertürk.

Необычное явление зафиксировано в районе города Мармара-Эреглиси. Причины внезапного отлива пока не уточняются, однако подобные случаи в регионе ранее связывали с метеорологическими факторами, такими как перепады атмосферного давления. Местные жители заверили, что не видели такого отлива в течение нескольких лет.

#в стране и мире #Турция #мраморное море #отливы
