ФСБ предотвратила теракт в колонии Ростовской области

Сотрудники УФСБ России по Ростовской области предотвратили подготовку террористического акта в одном из пенитенциарных учреждений региона, который планировали заключенные - граждане одной из стран Средней Азии.

«Задокументирована противоправная деятельность граждан одной из стран Средней Азии, причастных к приготовлению совершения теракта на территории пенитенциарного учреждения в Ростовской области», - цитирует РИА Новости сообщение ФСБ.

Подозреваемые являлись сторонниками запрещенной в России террористической организации и намеревались захватить заложников среди сотрудников колонии.

В ходе обысков у задержанных изъяты самодельные колюще-режущие предметы (заточки), лоскуты ткани с нанесенным изображением, внешне схожим с флагом террористической организации, а также мобильные телефоны, содержащие материалы террористического характера. Проводятся оперативные мероприятия по установлению всех обстоятельств дела и возможных соучастников.