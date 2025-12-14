МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
ФСБ предотвратила теракт в колонии Ростовской области

Заключенные хотели захватить в заложники персонал.
Дима Иванов 17-12-2025 12:10
© Фото: Михаил Воскресенский, РИА Новости

Сотрудники УФСБ России по Ростовской области предотвратили подготовку террористического акта в одном из пенитенциарных учреждений региона, который планировали заключенные - граждане одной из стран Средней Азии.

«Задокументирована противоправная деятельность граждан одной из стран Средней Азии, причастных к приготовлению совершения теракта на территории пенитенциарного учреждения в Ростовской области», - цитирует РИА Новости сообщение ФСБ.

Подозреваемые являлись сторонниками запрещенной в России террористической организации и намеревались захватить заложников среди сотрудников колонии.

В ходе обысков у задержанных изъяты самодельные колюще-режущие предметы (заточки), лоскуты ткани с нанесенным изображением, внешне схожим с флагом террористической организации, а также мобильные телефоны, содержащие материалы террористического характера. Проводятся оперативные мероприятия по установлению всех обстоятельств дела и возможных соучастников.

#в стране и мире #ФСБ #Ростовская область #захват заложников
