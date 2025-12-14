МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
США запретили въезд гражданам семи государств

Белый дом расширил санкции, касающиеся посещения Штатов.
Константин Денисов 17-12-2025 00:32
© Фото: war.gov

США запретил въезд на территорию страны гражданам еще семи государств. Об этом свидетельствует информация, размещенная на сайте Белого дома.

Новые санкции коснулись жителей Буркина-Фасо, Мали, Нигера, Южного Судана, Сирии, Лаоса и Сьерра-Леоне. Также ограничения будут распространяться на тех туристов, кто оформлял документы в Палестинской национальной администрации.

Не так давно аналогичные меры были приняты в отношении граждан Афганистана, Мьянмы, Чада, Республики Конго, Экваториальной Гвинеи, Эритреи, Гаити, Ирана, Ливии, Сомали, Судана и Йемена.

Ранее министр внутренней безопасности Кристи Ноэм предупреждала, что Вашингтон продолжит расширять санкции, касающиеся въезда иностранцев в страну. По ее словам, действовавший на тот момент список государств будет расширен на 30 новых стран.

#сша #санкции #Белый дом #въезд
