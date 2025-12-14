МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Глава МИД Ирана отправился в Москву для встречи с Лавровым

Визит Арагчи в РФ проходит после российско-иранских переговоров на уровне президентов, которые состоялись в Туркменистане.
Марина Крижановская 16-12-2025 09:38
© Фото: Iranian Presidency, Keystone Press Agency, Global Look Press

Из Тегерана в Москву вылетел министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи, чтобы в российской столице провести переговоры со своим коллегой Сергеем Лавровым. Также у главы иранского МИД будет еще несколько деловых встреч.

По случаю предстоящего визита посол Исламской Республики Иран в РФ Казем Джалали сказал, что такие контакты укрепляют российско-иранское сотрудничество.

«Стабильные отношения между Ираном и Россией укрепляются благодаря продолжению встреч на высоком уровне», - заявил глава иранского диппредства.

Посол Джалали отметил, что визит министра Арагчи проходит на фоне консультаций президентов Владимира Путина и Масуда Пезешкиана, которые состоялись на прошлой неделе в туркменской столице Ашхабаде.

Накануне министр Сергей Лавров дал интервью медиакорпорации «Гостелерадио Ирана», в котором напомнил, что между Россией и Ираном есть Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве и активное сотрудничество на разных площадках на международной арене - БРИКС, ШОС, ЕАЭС, а также ООН и ОИС (Организация исламского сотрудничества).

#Россия #в стране и мире #Сергей Лавров #Иран #МИД РФ #Аббас Арагчи
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Газотурбинные двигатели. Наземные. Часть 1
2
ФСВТС России
3
Морская пехота. 320 лет во славу России
4
Станкостроение. Часть 4
5
Ка-32
6
25. Рособоронэкспорт. Все только начинается!
7
Микротехнологии для большого флота
8
Стальной рембат 20-ой армии
9
Гражданское судостроение
10
Зеленодольский судостроительный
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 