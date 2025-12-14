Глава МИД Ирана отправился в Москву для встречи с Лавровым

Из Тегерана в Москву вылетел министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи, чтобы в российской столице провести переговоры со своим коллегой Сергеем Лавровым. Также у главы иранского МИД будет еще несколько деловых встреч.

По случаю предстоящего визита посол Исламской Республики Иран в РФ Казем Джалали сказал, что такие контакты укрепляют российско-иранское сотрудничество.

«Стабильные отношения между Ираном и Россией укрепляются благодаря продолжению встреч на высоком уровне», - заявил глава иранского диппредства.

Посол Джалали отметил, что визит министра Арагчи проходит на фоне консультаций президентов Владимира Путина и Масуда Пезешкиана, которые состоялись на прошлой неделе в туркменской столице Ашхабаде.

Накануне министр Сергей Лавров дал интервью медиакорпорации «Гостелерадио Ирана», в котором напомнил, что между Россией и Ираном есть Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве и активное сотрудничество на разных площадках на международной арене - БРИКС, ШОС, ЕАЭС, а также ООН и ОИС (Организация исламского сотрудничества).