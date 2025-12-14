В Италии назвали вводимые в отношении России санкции абсурдом. Согласно вице-премьеру Маттео Сальвини, страдает от них не российская сторона, а в первую очередь сама Европа.

Выступая перед представителями обрабатывающей промышленности Италии, Сальвини отметил, что предприниматели часто интересуются у него, когда эти санкции будут отменены, так как они в первую очередь ударили по местным компаниям.

«Почти четыре года конфликта и 19 пакетов санкций. Они должны были поставить Россию на колени, а поставили на колени европейские экономики и также вылились в подорожание энергоносителей для итальянцев», - отметил вице-премьер, его слова цитирует ливанский телеканал MTV.

Несколькими днями ранее премьер-министр Словакии Роберт Фицо предрек, что после завершения конфликта на Украине Запад побежит в Россию. Несмотря на текущее противостояние, европейцы начнут восстанавливать экономические и торговые отношения, считает он.