Завод немецкого автоконцерна Volkswagen в Дрездене закрывается на фоне финансовых проблем. За почти 100-летнюю историю легенде германского автопрома удавалось выбираться из разных передряг: завод частично закрывался в 70-х на фоне энергетического кризиса, в 80-х из за проблем с логистикой, в 20-х из за пандемии ковида - но каждый раз восстанавливал производство. Причинами же сегодняшнего кризиса послужил низкий спрос на автомобили бренда в Китае и в Европе. Кроме того, во многом процесс самоликвидации запустили и американские пошлины в 15% на весь товар из ЕС.

«Тарифная политика США наносит ущерб Германии. Ведь она увеличивает стоимость немецкого экспорта в США, особенно в автомобильной и металлообрабатывающей промышленности. Это приводит к снижению продаж в автомобильном секторе, в результате чего все больше заводов работают с пониженной мощностью, вводят сокращенный рабочий день или даже рассматривают возможность закрытия предприятий», - заявил член палаты депутатов Берлина Гуннар Линдеманн.

С закрытием автомобильного завода более 35 000 человек потеряют рабочие места, хотя все же есть небольшой шанс того, что кто-то из них сможет получить работу на уже новом предприятии - участок сдадут в аренду техническому университету Дрездена. И случай Volkswagen лишь один из многих примеров провала политики действующей немецкой власти, которые однажды выстрелили себе в ногу, разорвав отношения с Россией, но лекарств на излечение так и не нашли.

«Мы не можем поставлять сельскохозяйственную продукцию в Россию. Это привело к многомиллионным убыткам для сельскохозяйственного сектора Германии. Некоторые заводы химической промышленности хотят закрыть производственные цеха, потому что производство в Германии стало слишком дорогим. Экономика замедляется. Все больше заводов закрываются, переезжают или банкротятся», - негодует Линдеманн.

Да и сами немцы тоже все чаще начинают хотеть уехать. Конечно, таких пока меньшинство, однако оно нешуточно растет. По официальным прогнозам, число желающих покинуть Германию в этом году может составить рекордные 180 тысяч человек - и причина тому экономический кризис, спровоцированный гибридной войной с Россией.

Вот как о сложившейся ситуации высказался немецкий предприниматель Кристоф Лидер, публично обратившийся к своим соотечественникам, устав от подобных «подстав» со стороны собственного правительства.

«Я просто не могу больше терпеть это лицемерие. Правда в том, что наша политическая и финансовая система подходит к концу своего срока службы. Когда денежный режим рушится, правительствам и политикам нужно что-то большее, чтобы оправдать перезагрузку. На этот раз этим чем-то является война, или, по крайней мере, страх перед ней. Военные расходы Европы растут из года в год. Германия случайно, волшебным образом, находит 100 миллиардов на вооружение, но почему-то нет бюджета ни на больницы, ни на школы, ни даже на рождественскую ярмарку. Мы должны быть предельно честны - Европа и НАТО не были спокойными. В течение 20 лет мы шаг за шагом наращивали напряженность, расширяя военную инфраструктуру до границ России, игнорируя все красные линии, устанавливая ракетные системы, постепенно, год за годом, добавляя новых членов НАТО, вооружая Украину задолго до 2022 года и морализируя каждый шаг как оборонительный, хотя на самом деле они были агрессивными и провокационными», - эмоционально заявил бизнесмен.

Немецкая экономика, долгое время считавшаяся локомотивом Европы, переживает стадию затяжной лихорадки. Высокая инфляция подрывает покупательную способность населения. Энергокризис и высокая стоимость энергоносителей - тоже не «искуственный» процесс, а прямая ошибка руководства страны. И даже в период тяжелой стогнации Фридрих Мерц не перестает думать о Киеве, что вызывает раздражение у депутатов Бундестага.

«С одной стороны у нас в бюджете заложена цифра 1.5 миллиард евро для поддержки Киева на следующий год, с другой стороны Мерц берет огромной количество долгов. То есть по сути мы не можем позволить себе такие проекты, но берем в долг - соответственно, это деньги ложатся на плечи немецких налогоплательщиков», - комментирует происходящее депутат Бундестага 20 созыва Евгений Шмидт.

Более того, Мерц задумал торговую войну с Китаем: в планах правительства снизить долю немецкого экспорта в КНР - его общий объем сократился на четверть, в то время как китайский импорт резко вырос. И баланс нарушился - согласно данным немецкого правительства, торговый дефицит Германии в сфере товаров и услуг с Китаем в этом году, по прогнозам, достигнет рекордных 88 миллиардов евро, что эквивалентно примерно 102 миллиардам долларов. И как верно заметил предприниматель Кристоф Лидер, Германия теряет деньги, но при этом где то находит те же 100 миллиардов на Украину.