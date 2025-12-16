Учебный центр в Майкопе выпустил более 120 специалистов войск беспилотных систем

Более 120 специалистов для нового рода войск - войск беспилотных систем - подготовили в Майкопе. Будущие механики и операторы дронов осваивают навыки в военном учебном центре при технологическом университете. Тренируются на самых передовых комплексах, в том числе тех, которые наши бойцы используют в зоне СВО. Для изучения курсантам предоставили и трофейную технику.

С помощью отечественной компьютерной программы курсанты военного учебного центра проверяют работу датчиков беспилотных летательных аппаратов. В стенах мастерской инженеры занимаются проектированием, настройкой и ремонтом квадрокоптеров.

«У этого дрона сломалась радиоантенна. Она нужна для поимки сигнала с пульта. Она сломалась. Деталь, казалось бы, такая очень маленькая, но без нее дрон будет неуправляем», - показал один из экземпляров курсант Тимур Костенко.

Костенко научился паять еще в школе. Эти умения оказались востребованными в военном деле. Порой разбираться приходится и в образцах иностранного производства.

В этой лаборатории есть уже свой трофей. Это двигатель вражеского беспилотника самолетного типа. Его подбили российские военнослужащие. А фрагменты от него отдали курсантам для изучения.

Здесь параллельно с учебой в университете подготавливают специалистов для нового отдельного рода войск беспилотных систем, они созданы по поручению Верховного главнокомандующего. Сперва тренировки с этими боевыми «птицами» проходят на компьютерах.

«Это по сути разведка. То есть, условно, между точкой два и точкой один находится какой-то объект. Дрон пролетает, и он снимает, допустим, вражескую колонну», - объяснил курсант Никита Чернов.

На этом «Суперкаме», флагманском российском дроне, полеты изучают досконально. Тренажеры симулируют даже смену погоды - чтобы курсанты могли оперативно корректировать тактику в реальных условиях.

Сначала тренируются на симуляторе, который напоминает компьютерную игру, затем приобретенные навыки закрепляют на полигоне. Здесь осваивают дроны-камикадзе, разведывательные аппараты и беспилотники самолетного типа.

Семьсот часов занятий, из них большая часть - практические. Завершается все общими сборами. После курсанты переходят в резерв Вооруженных сил России. В перспективе этот военный учебный центр будет подготавливать специалистов, желающих служить по контракту.

«В настоящее время подготовку проходят более 120 человек. По завершении обучения курсанты проходят учебные сборы на базе одной из воинских частей и в лдальнейшем будут зачислены в запас», - рассказал начальник Военного учебного центра при Майкопском государственном технологическом университете Нурлан Самадьянов.

Вместе с тем военный учебный центр стабильно помогает нашим военнослужащим на передовой. Этот новенький мотоцикл уже отправили в зону спецоперации.